دبیر ستاد زیست فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی، پیشرفت در حوزه سلول‌های بنیادی را نیز یکی از نقاط قوت کشور دانست و گفت: تا سال گذشته فقط یک محصول سلول‌درمانی در بازار داشتیم و رتبه دوازدهم دنیا را کسب کردیم؛ اما امسال با تولید پنج محصول، به رتبه هشتم رسیده‌ایم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیست فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی امروز در نشست خبری دستاوردهای حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی در محل معاونت علمی، افزود: تلاش می‌کنیم در آینده‌ای نزدیک جزو پنج کشور نخست دنیا در این حوزه باشیم، تا هیچ بیماری مجبور به سفر درمانی به خارج از کشور نباشد.

وی با تأکید بر رشد علم و فناوری به عنوان یکی از دلایل اصلی دشمنی‌ها و ضرورت ارتقای آن، از دستاورد‌های چشمگیر ایران در سه حوزه زیست فناوری و بیوفناوری، سلول‌های بنیادی و اقتصاد سلامت خبر داد و گفت: این سه قبلا ۳ ستاد مجزا بودند که اکنون با رویکرد جدید معاونت علمی، در قالب یک ستاد واحد فعالیت می‌کنند.

کاهش وابستگی ارزی در حوزه زیست‌فناوری و سلامتقانعی به موضوع راهبردی تولید داخلی انسولین و پلاسما اشاره کرد و گفت: "بالاترین ارز در حوزه سلامت مربوط به این دو قلم بود: یکی انسولین و یکی پلاسما، که پلاسما حدود ۳۰۰ میلیون دلار و انسولین حدود ۱۰۰ میلیون دلار از ارز کشور را برای واردات مصرف می‌کرد.

دبیر ستاد زیست فناوری افزود: با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی، سازمان برنامه و بودجه، و سازمان غذا و دارو، پیش‌بینی می‌شود که تقریباً تا دو سال آینده ما محصولی در حوزه زیست فناوری وارد نخواهیم کرد. این اقدام به معنای صرفه‌جویی ۴۰۰ میلیون دلاری است که پیش از این به خارج از کشور پرداخت می‌شد و دولت از این محل به ازای هر دلار ذخیره‌شده، حدود ۴۰ هزار تومان (از محل مابه تفاوت ارز ترجیحی) سود خواهد برد که می‌تواند در حوزه دارو‌های دیگر سرمایه‌گذاری شود.

وی با تأکید بر خودکفایی در این حوزه اظهار داشت: در زمان تحریم در زمان کمبود ارز هیچ داروی زیست فناوری کمبود نبود. این موضوع نشان‌دهنده رسیدن کشور به خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات زیستی است و ایران در منطقه رقیبی ندارد و در آسیا رتبه پنجم را داراست.

قانعی همچنین به تلاش‌های ستاد زیست برای اقتصادی کردن نژاد ایرانی (مرغ آرین) اشاره کرد و گفت:ضریب تبدیل گوشت آن افزایش یافته و نیاز به واردات جوجه یکروزه کاهش یابد. این امر نه تنها به صرفه‌جویی ارزی کمک می‌کند، بلکه آثار تحریمی را نیز خنثی می‌سازد.

وی ادامه داد: حوزه منابع دریایی و شیلاتنیز از دیگر بخش‌هایی است که زیست‌فناوری برای افزایش بهره‌وری در آن ورود کرده است. این فعالیت‌ها با همکاری بخش خصوصی، صندوق نوآوری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) در حال انجام است.

صعود ایران در رتبه بندی جهانی سلول‌درمانی در بخش سلول‌های بنیادی، قانعی از پیشرفت‌های قابل توجه ایران خبر داد و گفت: ما سال گذشته با یک محصول فروشی در بازار، رتبه دوازدهم دنیااز لحاظ سلول‌درمانی بودیم. اما امروز پنج محصول در بازار داریم که اینها را شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلول‌های بنیادی ساخته‌اند که موجب شد رتبه ما از دوازدهم به هشتم ارتقا یابد. ایران اکنون در بین ۱۰ کشور برتر جهان از لحاظ فروش محصولات سلول بنیادی قرار دارد و هدف‌گذاری بر این است که به جمع پنج کشور برتر برسد.

هوشمندسازی نظام سلامت و کاهش هزینه‌ها

دبیر ستاد زیست فناوری در مورد حوزه اقتصاد سلامت، به انعقاد قرارداد بین معاونت علمی و وزارت بهداشت برای هوشمندسازی نظام ارجاع مانند پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: در این طرح که با رتبه‌بندی ۱۸ شرکت فعال در این حوزه آغاز شده است پیش‌بینی می شود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌های نظام سلامت کاهش پیدا کند این کاهش هزینه در منابع بزرگی که در کشور برای سلامت صرف می‌شود، بسیار تأثیرگذار خواهد بود.