شبکه یک همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، مجموعه‌ای از ویژه‌برنامه‌های تلویزیونی و بخش‌های محتوایی با شعار «انا علی العهد»، پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه برنامه «طریق» که پخش آن از چند روز پیش آغاز شده است، تا جمعه ۲۴ مرداد هر روز ساعت ۱۸ پخش خواهد شد. هر قسمت از این برنامه در سه پرده پخش می شود. در پرده اول به نمایش تعزیه به فراخور موضوع و مهمان برنامه می‌پردازد و در پرده دوم و سوم مجید یراق‌بافان با مهمان برنامه به گفت‌و‌گو می‌نشیند.

برنامه «جریان»، نیز از امشب تا چهارشنبه شب کربلایی می‌شود. «جریان» اولین اربعین بعد از جنگ تمدنی اخیر را از طریق الحسین (ع) پوشش به میزبانی دکتر زادبر و حضور مهمانان مختلف پوشش می‌دهد. این برنامه ساعت ۲۰ از کربلای معلی پخش می شود.

«زیارت اربعین»، پنجشنبه بیست و سوم مرداد مقارن با اربعین حسینی ساعت ۱۳:۳۰ به صورت زنده از کربلای معلی پخش خواهد شد. این برنامه با مداحی حاج مهدی سلحشور پخش خواهد شد.

برنامه «دعای ندبه»،جمعه ۲۴ مرداد قرائت دعا از به صورت زنده از کربلا پخش می کند. این برنامه با سخنرانی سیدمیرهاشم حسینی و مداحی محمدرضا بذری ساعت ۶ صبح پخش خواهد شد.

برنامه «روضه خانگی» با انعکاس عزاداری‌های خانگی محبان امام حسین (ع) در منازل و شهر و روستا‌ها پنچشنبه ساعت ۱۷ پخش می‌شود.

مستند «حلقه عاشقان»، پنجشنبه ساعت ۸ صبح پخش می‌شود. این مستند اثری پژوهشی درباره چگونگی شکل گیری و تاریخچه سنت زیارت پیاده روی اربعین حسینی است که به مصائب شیعیان و عاشقان زیارت مزار امام حسین (ع) در طول تاریخ می‌پردازد.

برنامه‌های «صبح بخیر ایران» و «سیمای خانواده» نیز حال و هوای حسینی خواهند داشت و مطابق معمول ساعت ۶ و ۱۲:۴۵ پخش می شود.