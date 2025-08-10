پخش زنده
حجت الاسلام موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی درگذشت هنرمند مردمی استاد محمود فرشچیان پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
درگذشت هنرمند مردمی، چهره ماندگار هنر ایران و خالق آثار بدیع آیینی و مذهبی، استاد محمود فرشچیان، موجب نهایت تأثر و تأسف گردید. استاد فرشچیان، از مفاخر درخشان فرهنگ و هنر معاصر ایران، عمر پربرکت خویش را با عشق و ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهمالسلام، در خلق شاهکارهایی سرشار از معنویت، ذوق و خلاقیت سپری نمود و میراثی گرانبها، چون «ضامن آهو»، «غدیر خم»، «عصر عاشورا»، «شام غریبان»، «توسل» و «معراج» و نیز طراحی و نظارت بر ساخت ضریحهای منور حضرت علیبن موسیالرضا علیهالسلام و حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) را برای تاریخ فرهنگ و هنر این سرزمین به یادگار گذاشت. فقدان این چهره پرآوازه، ضایعهای جبرانناپذیر برای هنر فاخر ایرانی ـ اسلامی است.
اینجانب ضمن تسلیت این مصیبت به ملت شریف ایران، جامعه هنری کشور و خاندان معزز ایشان، از درگاه خداوند متعال برای روح بلند آن هنرمند فرهیخته که در ایام اربعین حسینی (ع) به سوی ملکوت پر کشید، همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان و دوستدارانشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.