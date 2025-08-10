استاندار البرز گفت: در حوزه ناترازی‌ها در یک دهه گذشته حدود ۷۰ درصد مصرفمان افزایش داشته و به دلیل مشکلات موجود در سرمایه گذاری برای تولید برق، ناترازی ما افزایش یافته است به طوری که امروز در استان روزانه ۴۵۰ مگاوات ناترازی برق داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، عبداللهی در نشست با اصحاب رسانه استان گفت: به دلیل ناترازی‌ها مجبوریم در برخی مواقع علاوه بر قطع برق شهرک‌های صنعتی دو نوبت در روز برق مصارف خانگی را هم قطع کنیم، برای کنترل ۴۵۰ مگاوات ناترازی‌ها حدود ۲۰۰ مگاوات در حوزه صنعتی، ۱۵۰ مگاوات مسکونی و مابقی هم به بخش‌های کشاورزی و اصناف مدیریت مصرف صورت گرفته است.

به گفته استاندار البرز قطعی برق بیش از دو ساعت برنامه ریزی شده نیست و مرتبط با مشکلات و حوادثی است که در شبکه توزیع پیش می‌آید و در برخی موارد هم قطعی‌های صورت گرفته از تهران اعمال می‌شود و از کنترل استان خارج است.

او گفت: ما امروز در کشور با کمبود ۳۰ درصدی برق مواجهیم. اگر چه ما در استان نیروگاه منتظرقائم را داریم، اما تولید برق این نیروگاه به شبکه برق سراسری داده می‌شود و توزیع برق از شبکه سراسری صورت می‌گیرد.

استاندار البرز گفت: در زمینه تامین آب به ویژه در زمینه خط انتقال آب طالقان به تهران، استان البرز نیز یکی از بهره برداران این طرح است و سهمیه جدید ما از سد طالقان ۵۵ میلیون مترمکعب در سال که با سهمیه قبلی حدود ۱۱۰ میلیون متر مکعب در سال آب این سد در اختیار استان البرز قرار گرفته است.

عبداللهی افزود: با خط لوله جدید می‌توانیم برای تامین آب آشامیدنی برای شهرستان اشتهارد هم اقدام کنیم و با این اقدام بخشی از مشکلات تامین آب آشامیدنی این شهرستان هم رفع خواهد شد. این طرح می‌تواند به پایداری آب در شهرستان‌های طالقان، نظراباد، ساوجبلاغ و بخشی از اشتهارد کمک کند.

او گفت: تصفیه خانه شماره دو کرج یکی از خروجی‌های خط لوله انتقال آب طالقان به تهران است که می‌تواند برای تامین آب شهر کرج هم کمک کند.

استاندار البرز گفت: برای تامین آب کرج، فردیس و گرمدره هم سهمیه ۳۰۰ لیتر بر ثانیه از سد امیرکبیر در اختیار استان البرز قرار گرفته است تا تاب آوری شبکه توزیع آب در این بخش نیز افزایش یابد.