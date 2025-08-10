به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، احمدی، از رشد ۲۰ درصدی دانشجو در دانشگاه پیام نور استان خبر داد و گفت: ۹ مرکز واحد پیام نور در استان وجود دارد.

احمدی، تعداد دانشجویان دانشگاه پیام نور استان را ۱۳ هزار نفر اعلام کرد.

وی گفت: ۶۴ رشته کارشناسی و ۲۴ رشته کارشناسی ارشد در استان فعال است.

۷۲ نفر هیات علمی در دانشگاه پیام نوراستان مشغول به آموزش هستند.

احمدی همچنین به انجام اقدامات اولیه برای اضافه شدن مقطع دکتری در رشته جامعه شناسی در این دانشگاه اشاره کرد.