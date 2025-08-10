پخش زنده
«هادی رضایی»، سرمربی مشهدی تیم ملی والیبال نشسته ایران برای تدریس دوره مربیگری والیبال نشسته، به روآندا دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیأت ورزشهای جانبازان و توان یابان خراسان رضوی گفت: دوره مربیگری عملی سطح ۲ والیبال نشسته مردان از هشتم آبان ماه به مدت پنج روز در شهر کیگالی کشور روآندا برگزار میشود و سازمان جهانی پاراوالیبال از اسطوره ورزش کشور برای حضور در این دوره به عنوان مدرس عالی، دعوت کرد.
محمدمهدی آخوندی افزود: این دوره آموزشی بالاترین مدرک مربیگری جهانی برای پاراوالیبال است که برای نخستین بار با حضور ۲۰ مربی به صورت ترکیبی (در بخش A آموزش به صورت الکترونیک و در بخش B آموزش به صورت عملی) برگزار میشود و هادی رضایی در این دوره حضور خواهد یافت.
هادی رضایی، بازیکن بازنشسته و مربی پرافتخار والیبال نشسته ایران است که سال۱۳۴۰ در مشهد به دنیا آمد.
وی در پاراالمپیکهای ۱۹۸۸ سئول، ۱۹۹۲ بارسلون و ۱۹۹۶ آتلانتا، بهعنوان بازیکن، موفق شد طعم قهرمانی پارالمپیک را بچشد و به مدال طلا دست یابد.
رضایی در سالهای بعد، این موفقیتها را بهعنوان سرمربی تیمملی والیبال نشسته ایران تجربه کرد و طلای ۲۰۰۰ سیدنی، ۲۰۰۸ پکن و ۲۰۱۶ ریو همراه با نقره ۲۰۰۴ آتن و ۲۰۱۲ لندن، از جمله افتخارات پاراالمپیکی هادی رضایی در کسوت مربیگری است.
موفقیتهای هادی رضایی در تیمملی والیبال نشسته ایران فقط به رقابتهای پاراالمپیک محدود نمیشود، او در مسابقات جهانی در قالب بازیکن چهار بار به مدال طلا دست یافت که در دو دوره کاپیتان تیمملی هم بود و در دوران مربیگری نیز رضایی به سه طلا، دو برنز و یک نقره نیز دست یافته است.
رضایی، سرمربی باشگاههای مختلفی مانند ثامنالحجج (ع) خراسان و ذوبآهن اصفهان بوده است.
او همچنین در رقابتهای قهرمانی آسیا در سالهای ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ با تیمهای آسیاگسترش فولاد، ذوبآهن و ثامنالحجج (ع) به قهرمانی آسیا دست یافت و در جام باشگاههای جهان نیز پنج بار به قهرمانی رسید که چهار بار آن با ذوبآهن اصفهان بوده است.