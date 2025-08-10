فرمانده انتظامی شهرستان بیرجنـد از کشف ۷۵ کیسه آرد و یک تن نان خشک فاقد مجوز در بازرسی از یک منزل مسکونی واقع در این شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سرهنگ مهدی شکوهی راد گفت: با کسب خبری مبنی بر احتکار آرد و نان خشک در شهرستان بیرجند، پیگیری و رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۳ شهرستان بیرجند با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان، محل مورد نظر را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی محل دپوی نان و آرد غیر مجاز را بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: مأموران در بازرسی از منزل، ۷۵ کیسه آرد فاقد مجوز و یک تن نان خشک سالم دپو شده، کشف کردند که در این خصوص ۲ متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.