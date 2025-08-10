پخش زنده
امروز: -
تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۶۰ هزار زائر حسینی از مرزهای خوزستان برای شرکت در مراسم اربعین حسینی تردد کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: از چهارم لغایت ۱۸ مرداد (یکم تا ۱۵ صفر) یک میلیون و ۴۶۳ هزار و ۷۷۱ زائر حسینی از دو پایانه مرزی چذابه و شلمچه تردد کردهاند که از این تعداد یک میلیون و ۳۲ هزار و ۲۱۳ زائر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از طریق مرزهای خوزستان وارد کشور عراق شدند و ۴۳۱ هزار و ۵۵۸ زائر پس از زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) و عتبات مقدسه از طریق مرزهای چذابه و شلمچه وارد کشور شدهاند.
محمد جولانژاد با اشاره به اینکه میزان تردد از مرز شلمچه یک میلیون و ۱۴۲ هزار و ۷۹۹ زائر بوده است، افزود: از این میزان ۷۹۴ هزار و ۴۹۱ زائر ازطریق این پایانه مرزی وارد کشور عراق شده و ۳۴۸ هزار و ۳۰۸ زائر وارد میهن اسلامی شدهاند.
وی ادامه داد: از چهارم لغایت ۱۸ مرداد (یکم تا ۱۵ صفر) میزان تردد از پایانه چذابه ۳۲۰ هزار و ۹۷۲ زائر تردد داشتهاند که از این تعداد ۲۳۷ هزار و ۷۷۲ زائر برای زیارت کربلای معلی از طریق مرز چذابه خارج شدند و ۸۳ هزار و ۲۵۰ زائر پس از زیارت حرم نورانی حضرت سیدالشهدا (ع) وارد میهن اسلامی شدند.