به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، موعود بنیادی‌فرد، وحید زمانی، حسین امیدی، بهمن عبداللهی و حمید نادری داوران استان در‌ کلاس پیش فصل داوران و کمک داوران لیگ برتر فوتبال کشور حضور یافتند.

در این دوره ۱۱۵ شرکت کننده زیر نظر مدرسان مجرب دوره آموزشی و دانش افزایی را طی خواهند کرد.

داوران و کمک داوران استان در تست آمادگی جسمانی طبق معیارهای فیفا شرکت کردند و موفق به گذراندن تست آمادگی جسمانی داوران فوتبال لیگ برتر کشور شدند.