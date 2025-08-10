به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سبزوار گفت: در گزارش‌های مردمی با دریافت مجوز قضایی از منزل یک شکارچی در شهر «روداب»، سه قبضه سلاح شکاری گلوله زنی تکلول مدل گلنگدنی، یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی تکلول یک قبضه سلاح بادی به همراه ۳۵ عدد فشنگ ساچمه زنی، ۱۰۰ عدد فشنگ ساچمه زنی، فشنگ چهارپر غیرمجاز دست ساز کشف و ضبط شد.

فربد هومن افزود: گفت: ۲ کیلو ساچمه چهارپر مخصوص ساخت فشنگ، سه کیلو و ۹۰۰ ساچمه ریز مخصوص ساخت فشنگ ساچمه زنی، دوربین مخصوص سلاح بدون شماره، پایه دوربین اسلحه گلوله، چهار عدد دوربین چشمی شکاری، چهار عدد فشنگ جنگی به همراه چهار عدد پوکه فشنگ از دیگر مهماتی است که از منزل این شکارچی به دست آمد.

وی ادامه داد: همچنین در این بازرسی، گوشت ۲ راس میش و ۲ دست کله پاچه میش و بره کشف و متهم برای سیر مراحل قانونی به محاکم قضایی معرفی شد.

هومن خاطر نشان کرد: از عموم مردم همیاران و دوست داران محیط زیست درخواست می‌شود، در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه تخلفات زیست محیطی مراتب را به اولین پاسگاه محیط‌بانی، پاسگاه انتظامی و یا به شماره ۴۴۴۴۹۳۰۳ و سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست استان گزارش کنند.

۲ منطقه حفاظت شده «شیراحمد» و «پروند» با مجموع مساحت ۳۹ هزار هکتار و همچنین مناطق شکار ممنوع «ریوند» و «کمرقلعه» با مساحت ۱۰۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های سبزوار، داورزن و ششتمد در غرب خراسان رضوی قرار دارند.

شهرستان سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد، به عنوان یکی از مناطق با تنوع زیستی بالایی در سطح کشور مطرح است.

گونه‌های ارزشمند و در خطر انقراضی همچون یوزپلنگ، پلنگ، کاراکال و سایر گربه‌سانان وحشی و همچنین گونه‌های حفاظت و حمایت شده مثل آهو، قوچ و میش وحشی، کل و بز به علاوه پرندگان و خزندگان متعددی درسطح مناطق شهرستان وجود دارد.