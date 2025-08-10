پخش زنده
موشکهای ایران که قلب اسرائیل را هدف قرار داد باعث خوشحالی و افتخار مسلمانان جهان شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در مسیر پیاده روی اربعین حسینی در کشور عراق موکبهای عراقی به زائران ایرانی به صورت ویژه خدمت رسانی میکنند.
در طریق الحسین خبرنگاران عراقی که این مسیر میلیونی را پوشش میدهند میگویند: موشکهای ایران قلب اسرائیل را هدف قرار دادهاند و باعث خوشحالی مسلمانان جهان شدهاند.
سرافرازی ملتهای مسلمان با دست پر ملت ایران به حاصل شد و این افتخاریست که با مجاهدت و از خودگذشتگی مردان میدان ثبت شده است.
خبرنگاران عراقی میگویند: رسانههای با وجدان باید این حرکت محور مقاومت را به جهان مخابره کنند تا انسانهای آزاده از ظلم و ستم رول رفته به مسلمانان در غزه با خبر شوند.