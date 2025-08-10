به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛صفر حسین زاده گفت: یک هزار و ۵۵۹ مورد تغییر کاربری در شهرستان‌های تابعه استان شناسایی شده که شهرستان ارومیه با ۵۵۱ مورد اولین رتبه در شناسایی‌ها دارد و این نشان از جدیت و پیگیری عوامل نظارتی و گشت حفاظت از اراضــــــــی در رابطه با شناسایی خاطیان و متصرفان اراضــــــــی کشاورزی و منابع ملی است که همچنان ادامه دارد.

وی افزود: این مدیریت در راستای انجام سیاست‌های ابلاغی و صیانت از اراضـــــی کشاورزی و منابع ملی از کلیه هموطنان عزیز شهرستان تقاضا دارد در صورت مشاهده ریختن هر گونه مصالح در اراضی کشاورزی و یا دیگر موارد مشابه توسط متصرفان اراضی، اخبار مربوطه را از طریق سامانه تلفنی * ۱۳۱* گزارش دهند.