به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سد معبر موضوعی که سالهاست مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند بساط گسترانی که پا روی حقوق شهروندان می گذارند و با بساطشان راه را روی عابران پیاده می بندند.

موضوع سد معبر از آن دست موضوعاتی است که شهرداری برای جمع آوری آن اقدام کرده و تا حدودی توانسته به این بی نظمی ها سامان دهد.حالا نوبت به خیابان جمهوری رسیده است، جایی که موبایل فروش ها با بساطشان مخل آسایش و عبور و مرور شهروندان شدند. شهردار ناحیه یک منطقه 11 با اعلام این خبر که بزودی بساط گستران خیابان جمهوری را سرو سامان خواهیم داد به میدان آمده تا آرامش را دوباره به این خیابان برگرداند. خبرنگار ما سری به خیابان جمهوری زده و این معضل شهری را زیر ذره بین برده است: