نماینده ولیفقیه در گیلان و استاندار با حضور در تحریریه خبر صدا و سیمای گیلان، ضمن تبریک این روز، از تلاشهای خبرنگاران رسانه استانی قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ آیتالله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان ، دکتر هادی حق شناس استاندار به همراه دکتر تقی ربانی مدیرکل صدا و سیمای گیلان به مناسبت روز و هفته خبرنگار، در تحریریه خبر حاضر شدند و ضمن تبریک این مناسبت به خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما، از زحمات خبرنگاران رسانه استانی قدردانی کردند.
آیتالله فلاحتی در این دیدار، ضمن تبریک و تسلیت شهادت خبرنگاران و فعالان رسانه گفت: نخستین خبرنگار دنیای اسلام، حضرت زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) بودند که هم مدیریت کاروان امام حسین (ع) را بر عهده داشتند و هم با سخنان کوبنده در کاخ یزید، رسالت روایتگری را انجام دادند.
وی خبرنگاران جمهوری اسلامی را صادقترین خبرنگاران جهان دانست و افزود: این خبرنگاران زیر بار قدرتهای صهیونیستی و استکباری نمیروند و حقیقت را روایت میکنند، حتی در شرایطی که توانمندیهای نظامی و موشکی ما در تخریب نقاط مختلف اراضی اشغالی سانسور میشود.
نماینده ولی فقیه در گیلان ویژگیهای یک خبرنگار را زیبا و جامع گفتن، توجه به استفاده از کلمات و آگاهی از عواقب سخن برشمرد و افزود: صداقت در گفتار، آرامش و امیدآفرینی در جامعه، ارتقای سطح آگاهی عمومی در ابعاد مختلف و سرعت و دقت در انتقال اطلاعات به مردم، از شاخصههای یک خبرنگار موفق است.
استاندار گیلان هم در این نشست با تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران صدا و سیمای استانی گفت: خبرنگاری کاری سخت و پرمسئولیت است.
هادی حق شناس با اشاره به جایگاه نقد در جامعه افزود: از زمان انتشار نشریه گلآقا و نقدهای مرحوم دکتر حبیبی که با صبوری ایشان همراه بود، دیدیم که نقدهای چارچوب دار و منصفانه میتواند در دل مردم جای گیرد و نقد باید همراه با بیان نقاط قوت و ارائه راهکارهای کارشناسی باشد.
وی گفت: رسانهها با توجه به ابزار قدرتمندی که در اختیار دارند، میتوانند در حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی نقشآفرینی کنند.
دکتر تقی ربانی مدیرکل صداوسیمای گیلان هم در این دیدار با اشاره به رویکرد خبری این مرکز طی ۲ سال گذشته گفت: تمام تلاش ما این بود که دغدغههای مردم را صادقانه بیان کنیم.
وی افزود: بر اساس نظرسنجی بهار امسال، بخش خبر صدا و سیمای گیلان با ۸۱ درصد مخاطب، بالاترین میزان مخاطب را در میان برنامههای مختلف شبکه استانی باران به خود اختصاص داده است.