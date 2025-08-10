مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: عملیات اجرایی کارخانه تولید اسید فسفریک خوراکی خرم آباد بهمن سال گذشته با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۶ همت آغاز شد و هم اکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژه «مجتمع شیمیایی اکسیر سیمیا» این طرح را یکی از پروژه‌های شاخص صنعتی کشور دانست که می‌تواند لرستان را به قطب تولید مواد شیمیایی در منطقه تبدیل کند.

بهمن جعفری با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه در دهه فجر سال گذشته افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار در حال ساخت است و شامل ۱۱ هزار متر مربع سالن‌های تولید و زیربنا‌های غیرتولیدی خواهد بود.

جعفری بیان کرد: طی ۶ ماه از آغاز عملیات اجرایی پیشرفت فیزیکی طرح به ۳۰ درصد رسیده که نشان‌دهنده عزم جدی سرمایه‌گذار است.

وی حجم سرمایه‌گذاری پروژه را در بخش ارزی ۴۰ میلیون دلار و در بخش ریالی حدود ۲ همت (هزار میلیارد تومان) اعلام کرد و افزود: این واحد، نخستین تولیدکننده اسید فسفریک خوراکی در ایران و خاورمیانه خواهد بود و بخشی از سرمایه‌گذاری توسط شریک خارجی تامین می‌شود.

به گفته جعفری ظرفیت سالانه تولید این کارخانه ۶۰ هزار تن، معادل ۲ برابر نیاز فعلی کشور (حدود ۳۰ هزار تن) است و علاوه بر پوشش کامل نیاز داخلی، صادرات به کشور‌های حاشیه خلیج فارس نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: ماده اولیه اصلی کارخانه که خاک فسفات است عمدتا از قاره آفریقا تامین خواهد شد.

مدیرکل صمت لرستان همچنین از اجرای فاز‌های بعدی مجتمع خبر داد و گفت: در فاز دوم، کارخانه تولید اسید نیتریک و در فاز سوم، کارخانه تولید کود‌های فسفاته احداث خواهد شد که مجوز‌های آن صادر و زمین مورد نیاز تأمین شده است.