به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در نشست خبری گفت: میانگین پیشرفت این طرح ۵۷ درصد است که ۵۸ طرح تا مهر و بقیه تا پایان سال تحصیلی به بهره‌برداری می‌رسد.

مهدی مرتضوی افزود: تجهیز ۲۲۵ کلاس درس، راه‌اندازی ۳۳ پایگاه اسکان فرهنگیان، جذب ۲۰۰ میلیارد تومان کمک خیرین، برگزاری کلاس‌های هوش مصنوعی برای دو هزار معلم، راه‌اندازی اداره تعلیم و تربیت کودک، موفقیت فرهنگیان استان در مسابقات کشوری قرآن، انعقاد تفاهم‌نامه با فنی و حرفه‌ای و اجرای طرح حامی برای بیش از ۱۲ هزار دانش‌آموز از مهم‌ترین اقدامات این اداره کل در چند ماه اخیر بوده است.

وی گفت: در این مدت، تمامی بدهی‌ها شامل حق‌الزحمه‌ها، پاداش بازنشستگی، حق‌التدریس‌ها، خرید خدمات، رتبه‌بندی، گزینش‌ها، نیروهای خدماتی، امتحانات و کارآموزی تسویه شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: ۶۵۳ پایگاه اوقات فراغت در استان فعال شده که هفت پایگاه ویژه، میزبان ۳۰۰ دانش‌آموز با نیازهای خاص بوده است.

مرتضوی گفت: همچنین با مشارکت خانواده‌ها احداث مدرسه اولیا پیگیری و در جشنواره نوجوان خوارزمی، ۳۱ هزار دانش‌آموز شرکت کردند که ۹۶ نفر به مرحله کشوری راه یافتند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: هدایت تحصیلی ۱۳ هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز پایه نهم، راه‌اندازی خانه المپیاد استان، تأسیس آموزش و پرورش منطقه دیهوک و برگزاری سالم آزمون‌های نمونه دولتی و سمپاد با حضور بیش از ۹ هزار دانش‌آموز از دیگر اقدامات انجام شده است.

مرتضوی گفت: در حوزه نیروی انسانی، ۳۹۴ معلم از محل ماده ۲۸ جذب شدند و پذیرش ۷۶۰ دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان نسبت به سال گذشته دو برابر شده است وهمچنین ۷۰ دانش‌آموز نخبه بدون کنکور وارد دانشگاه فرهنگیان شدند.

وی از احداث مسکن فرهنگیان با واگذاری رایگان ۸۰ هزار مترمربع زمین توسط بنیاد مستضعفان، اجرای طرح مدرسه تراز و نصب صفحات خورشیدی در ۲۸ مدرسه خبر داد و افزود: پوشش ۱۰۰ درصدی ثبت‌نام کلاس اولی‌ها محقق شده و استان در ثبت‌نام پایه‌های هفتم تا نهم رتبه نخست کشور را دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: دانش‌آموزان خراسان جنوبی همچنین موفق به کسب رتبه دوم معدل نهایی پایه دوازدهم در کشور شده‌اند.