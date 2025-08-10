مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از برگزاری چندین نمایشگاه کلیدی در ماه‌های اخیر و نقش پررنگ آنها در رونق اقتصاد و بازاریابی داخلی و خارجی خبر داد.

صدیف بیک‌زاده با اشاره به آغاز فعالیت‌ها با نمایشگاه زیرساخت و ادامه آن با نمایشگاه مبلمان و نمایشگاه آشامیدنی‌ها که بیش از ۱۵ هزار بازدیدکننده داشت، گفت: نمایشگاه بعدی ما صنعت ساختمان است که در سطح کل سایت نمایشگاه برگزار می‌شود و حضور پررنگ شرکت‌های این حوزه را خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی ایران افزود: بلافاصله پس از آن، نمایشگاه لجستیک، نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل و صنایع وابسته، و نمایشگاه کاغذ برگزار خواهد شد. پس از این رویدادها، برنامه نمایشگاه‌ها به روال عادی بازمی‌گردد و شاهد شکوفایی صنعت نمایشگاهی خواهیم بود.

صدیف بیک‌زاده، نمایشگاه‌ها را ویترین اقتصاد کشور دانست و نقش آن را در تحرک اقتصادی و بازاریابی داخلی و خارجی بسیار مهم توصیف کرد.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی ایران با قدردانی از خبرنگاران و حوزه رسانه گفت: خبرنگاران نقش مهمی در بازگشت به شرایط عادی صنعت نمایشگاهی دارند؛ زیرا که حوزه‌ای اقتصادی و مورد توجه است و محوریت آن با خبرنگاران صادق و پرتلاش است که بدون پیش‌قضاوت، حقیقت را به مخاطب منتقل می‌کنند.

صدیف بیک‌زاده با اشاره به انتشار گسترده برخی اخبار نادرست در فضای رسانه‌ای تأکید کرد: رسانه صادق که بتواند خبر درست را منتقل کند، نقش پررنگ‌تری در اطلاع رسانی دارد و این رسالت همچنان در خبرگزاری صدا و سیما پابرجاست و خبرنگاران با انگیزه بیشتری آن را دنبال می‌کنند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی ایران درباره برگزار نشدن نمایشگاه صنعت کفش و نساجی توضیح داد: به دلیل تغییر تاریخ و همزمانی با مناسبت اربعین، این نمایشگاه به نیمه دوم سال منتقل شد تا مخاطبان خاص خود را داشته باشد. تغییرات و به‌روز‌رسانی‌های مربوطه در سایت نمایشگاه اطلاع‌رسانی شده است.