تیمهای فوتسال سن ایچ ساوه و پالایش نفت شازند به ترتیب در سیرجان و شهرکرد به میدان میروند و شهرداری در ساوه میزبان تیم صدرنشین فولاد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتسال و از هفته چهارم این رقابتها دوشنبه بیستم مرداد پالایش نفت شازند در شهرکرد با تیم جوادالائمه مسابقه میدهد، شهرداری در ساوه میزبان تیم بالانشین فولاد زرند ایرانیان است و سن ایچ ساوه میهمان گهر زمین سیرجان خواهد بود.
تا پیش از این هفته سن ایج با پیروزی در ۳ دیدار گذشته و کسب ۹ امتیاز به همراه تیمهای مس سونگون و فولاد زرند ایرانیان در بالای جدول قرار دارد.
دیگر همشهری این تیم یعنی شهرداری که هفته گذشته در شهر مهاجران ۵ سه مقابل پالایش نفت شازند به پیروزی رسید، هم اکنون با یک پیروزی یک تساوی و یک شکست ۴ امتیازی و در رده ششم جدول ردهبندی قرار دارد و پالایش نفت امام خمینی شازند با دو امتیاز از دو تساوی هفتههای گذشته دهمین تیم جدول تا پایان هفته سوم لیگ برتر است.
تمامی دیدارهای هفته چهارم از ساعت ۱۷ دوشنبه ۲۰ مرداد در شهرهای مختلف کشور برگزار میشود