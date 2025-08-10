نماینده مردم استان البرز با اشاره به ضرورت نقش حمایتی بانک‌ها در جریان تخصیص وام‌های حمایتی به کشاورزان با هدف بهره وری آب و محصول گفت: فرهنگ سازی و مدیریت برنامه راهبرد مقابله با کم آبی و قحطی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، عباسی با حضور در سیمای البرز و برنامه نگاه مردم با اشاره به اهمیت موضوع آب گفت: ما باید بپذیریم که در منطقه نیمه خشک جهان قرار گرفته‌ایم و شرائط خاص و ضرورت‌های مورد تأملی دارد. بارندگی در ایران یک سوم میزان بارندگی در دیگر مناطق دنیا است آنچنان که وضعیت تبخیر آن نیز بیش از دیگر مناطق جهان است.

وی با بیان اهمیت حفظ مدیریت منابع آبی و زیرزمینی و برنامه ریزی برای آن اظهار کرد: اقدام‌های موثری در زمان دولت شهید آیت الله رئیسی در استان البرز انجام شد که تکمیل و بهره برداری بسیاری از تأسیسات و مخازن آب همچنین ریل انتقال آب که از جمله تصمیم‌های مهم و ضروری بود.

عباسی با حضور در برنامه نگاه مردم عنوان کرد: ۱۱۰ میلیون مترمکعب از میزان حق آبه سد طالقان و سد کرج در جریان اقدام‌های اخیر برای مردم البرز مشخص شد و تقریبا ۱۰۰ میلیون مکعب از این میزان حق آبه متناسب با رشد زیرساخت‌ها در حال استفاده است.

وی با بیان این مطلب که چاه‌های آب البرز با برق کار می‌کند و قطعی برق مشکلاتی به همراه دارد به مجری برنامه نگاه مردم اظهار کرد: ۷۰ تا ۷۵ درصد منابع آبی استان البرز زیرزمینی است، ۲۰ تا ۳۰ درصد از منابع آبی استان از سد طالقان و سد امیرکبیر است؛ مشکلات و دغدغه‌هایی که در طول این سال‌های خشکسالی اتفاق افتاده است یکی از مسائل جانبی در بحث کمبود آب در البرز است.

عباسی با حضور در سیمای البرز بیان کرد: پیگیری تصفیه خانه‌ها و سیستم انتقال آب از جمله مطالباتی است که به عنوان نماینده مجلس پیگیری شده است، بحران کنونی آب و موضوع فاضلاب، با توجه به میزان بارندگی‌ها و کاهش مخزن سد‌ها در طول این پنج سال خشکسالی ضرورت‌هایی را ایجاب می‌کند.

نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی در برنامه نگاه مردم توضیح کرد: روش‌های نوین کشاورزی یکی از راهبرد‌های مدیریت بحران آب است، مانند این مطلب که کشت گلخانه‌ای باید به ۱۰ میلیون تن برسد که این امر مصرف آب را تا ۹۰ درصد کاهش می‌دهد.

عباسی با گلایه‌ای از بانک‌ها با توجه به اهمیت سال تولید و حمایت از تولید کنندگان در برنامه نگاه مردم مطرح کرد: در قانون دائمی رفع موانع رقابت پذیر بند ۴۷ بانک‌ها موظف به حمایت از کشاورزان در جریان تولید و امنیت غذایی هستند.

نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی در جریان برنامه نگاه مردم خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم یکی از مصوبات این است که مراکز صنایع باید به سمتی بروند که از آب نامتعارف استفاده کنند، در غیر این صورت آب را با قیمت تمام شده باید تهیه کنند.

عباسی با حضور در سیمای البرز تصریح کرد: نیروگاه شهید منتظر قائم از جمله نیروگاه‌ها و صنایعی است که در قالب این مصوبه و اقدام راهبردی مصرف سوخت، برق و میزان آب آن کاهش پیدا می‌کند که این طرح در جریان یک برنامه یکساله نتایج پرباری به همراه خواهد داشت.