به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، مجید جوانمرد کارگردان سینمای ایران به عنوان مهمان ویژه در سومین جلسه فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه حاضر می‌شود و ۲ فیلم کوتاه از آثار قدیمی این فیلمساز در سینمای آزاد روی پرده خواهد رفت.

در ابتدای این جلسه که ساعت ۱۸ سه‌شنبه ۲۱ مرداد در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود، فیلم‌های «خراش» و «بیابان» ساخته مجید جوانمرد با همکاری فیلمخانه ملی ایران روی پرده می‌رود و پس از آن این سینماگر قدیمی درباره سینمای آزاد اهواز در دهه ۵۰ و فعالیتش در این عرصه، با حاضران صحبت خواهد کرد.

جوانمرد خالق فیلم‌هایی چون «شکار» و «دستمزد» و مجموعه‌های تلویزیونی موفق سیما، از هنرمندان سینمای حرفه‌ای است که فعالیت خود را از دهه ۵۰ با کارگردانی فیلم کوتاه در سینمای آزاد اهواز آغاز کرد.

سومین جلسه از فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه، با نمایش «خودکشی به سبک نیچه» ساخته پیام کردستانی، «جنگل» ساخته محمدرضا مرادی، «شطرنج آتش» ساخته امیررضا دهقانی، «مینو» ساخته محمد باقری و «یه کاریش بکن» ساخته دنیل سوئاروس و نقد و بررسی آثار با حضور آنتونیا شُرکا برگزار می‌شود.