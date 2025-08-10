مدیر امور مهندسی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: با مدیریت هوشمند، منابع آب ذخیره‌شده از سامانه‌های بارشی وضعیت کمبود آب در مناطق تحت پوشش شبکه انتقال سدها در سیستان و بلوچستان را بهبود بخشید.

آبرسانی از سد ماشکیدعلیا به روستاهای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «امین کیخایی» گفت: با بهره‌گیری از منابع آب ذخیره‌شده از سامانه‌های بارشی، کمبود آب در مناطق تحت پوشش شبکه انتقال سدهای استان سیستان و بلوچستان برطرف شد.

مدیر امور مهندسی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بیان کرد: طرح انتقال آب از سد ماشکید علیا با اجرای خط آبرسانی به روستاهای اطراف، زمینه بهره‌مندی بیش از ۹۰ هزار نفر از آب شیرین را فراهم کرد.

