مدیر امور مهندسی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: با مدیریت هوشمند، منابع آب ذخیرهشده از سامانههای بارشی وضعیت کمبود آب در مناطق تحت پوشش شبکه انتقال سدها در سیستان و بلوچستان را بهبود بخشید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «امین کیخایی» گفت: با بهرهگیری از منابع آب ذخیرهشده از سامانههای بارشی، کمبود آب در مناطق تحت پوشش شبکه انتقال سدهای استان سیستان و بلوچستان برطرف شد.
مدیر امور مهندسی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بیان کرد: طرح انتقال آب از سد ماشکید علیا با اجرای خط آبرسانی به روستاهای اطراف، زمینه بهرهمندی بیش از ۹۰ هزار نفر از آب شیرین را فراهم کرد.
گزارش از ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما