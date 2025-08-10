به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسلمان علوی، دبیر ستاد راهبری شعر حوزه‌های گفت: با هماهنگی معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه، گروهی از شاعران آئینی برای ترویج شعائر حسینی و تبلیغ معارف اهل‌بیت (ع) با زبان شعر به کشور عراق اعزام شدند.

حجت الاسلام علوی با اشاره به کیفیت تبلیغ و ترویج کاروان تبلیغی شاعران حوزه‌های علمیه ادامه داد: این شاعران در شهر‌های مقدس سامرا، کاظمین، نجف، کربلا و همچنین در موکب‌های مسیر پیاده‌روی اربعین حضور خواهند یافت و با اجرای برنامه‌های شعر و مدیحه‌سرایی، پیام عاشورا و مقاومت را به زائران حسینی منتقل خواهند کرد.

وی با بیان اینکه زبان شعر، زبان دل‌هاست و می‌تواند معارف بلند عاشورا را در قالب کلامی اثرگذار و ماندگار به مخاطبان انتقال دهد، تصریح کرد: این اقدام در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری برای تبلیغ دین و ترویج و تعمیق فرهنگ عاشورا انجام شده است.

دبیر ستاد راهبری شعر حوزه‌های علمیه، پیاده‌روی اربعین حسینی را همایش عظیم انسانی و الهی در جهت بسط بین‌المللی تمدن اسلامی دانست و گفت: امروز لازم است از این ظرفیت برای بیداری خفتگان عالم که در برابر جنایات طواغیت سکوت کرده‌اند، استفاده کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علوی با اشاره به سکوت برخی سران کشور‌های اسلامی و نهاد‌های بین‌المللی درخصوص جنایات غزه افزود: در شرایطی که زنان و کودکان فلسطینی در سکوت شرم‌آور نهاد‌های بین‌المللی تحت ظالمانه‌ترین رفتار‌های غیربشری رژیم صهیونیستی و کشتار و تحریم مواد غذایی به‌سر می‌برند، شاعران طلبه همگام با آزادگان ایران و جهان سکوت را جایز ندانسته و این بار فریاد روشن‌گری خود را فراتر از مرز‌های ایران بلند کرده است.

وی اعزام نخستین کاروان تبلیغی شاعران حوزه‌های علمیه به عراق را گام نوینی در عرصه تبلیغ دینی دانست و گفت: این برنامه نشان می‌دهد که حوزه‌های علمیه به دنبال به‌کارگیری روش‌های خلاقانه و جذاب برای انتقال مفاهیم دینی به نسل جوان و عموم مردم هستند.

دبیر ستاد راهبری شعر حوزه‌های علمیه تصریح کرد: اعضای این کاروان تبلیغی از میان شاعران برجسته حوزه‌های علمیه انتخاب شده‌اند که سابقه درخشانی در شعر آئینی و انقلابی دارند. این شاعران در ضمن مراسم شعرخوانی در مواکب مختلف عراق، با شاعران تأثیرگذار حوزه علمیه نجف نیز دیدار خواهند کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علوی افزود: ترویج فرهنگ عاشورایی، تقویت پیوند‌های معنوی بین امت اسلامی و بسترسازی برای هم‌افزایی شاعران حوزه‌های علمیه ایران و عراق از جمله اهداف این سفر است.