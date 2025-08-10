پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری از سد، نیروگاه و شبکههای آبیاری زهره و جراحی، از تأمین آب اراضی سنتی روستای دوریکل و اراضی مجاور کانال اصلی RMC در شبکه آبیاری رامهرمز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عادل سواری با اشاره به مشکلات موجود در برخی نقاط شبکه آبیاری رامهرمز گفت: بهدلیل ناتمام بودن عملیات اجرایی در بخشی از شبکه، دسترسی برخی کشاورزان به آب با دشواریهایی همراه شده بود. بر همین اساس، عملیات احداث یک انشعاب از کانال انتقال آب در یک نقطه به اجرا درآمد تا آبرسانی به اراضی منطقه بهصورت موقت انجام شود.
وی با بیان این که در این طرح، یک کانال به طول ۱۸۰ متر از مسیر اصلی منشعب و به نهرهای سنتی متصل گردید تا اراضی واقع در محدوده روستای دوریکل به آب دسترسی پیدا کنند، افزود: هدف از اجرای این اقدام را جبران آسیبهای ناشی از اجرای شبکه مدرن که در برخی نقاط باعث انسداد یا از بین رفتن مسیر نهرهای سنتی شده بود، است.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری از سد، نیروگاه و شبکههای آبیاری زهره و جراحی از نصب دهانه پل ماشینرو بر روی کانال احداث شده به منظور تسهیل تردد ادوات کشاورزی خبر داد و گفت: این عملیات در مجاورت اراضی روستای دوریکل و کانال اصلی RMC انجام شد و ضمن تأمین موقت آب برای کشاورزان، موجب افزایش رضایتمندی بهرهبرداران محلی گردید.