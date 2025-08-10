پیاده روی اربعین در طریق العلماء یا راه علما

طریق العلما نام مسیری است که در نزدیکی رود فرات واقع شده است و از میان نخلستانها میگذرد. این مسیر به این دلیل به این نام خوانده میشود که در زمان ممنوعیت زیارت کربلا از سوی علما، برای دسترسی به این شهر مورد استفاده قرار میگرفته است. همزمان با حضور میلیونی زائران اربعین حسینی در مسیر اصلی نجف به کربلا، گروهی از عاشقان اهلبیت علیهم السلام راهی متفاوت و کمرفتوآمد را برمیگزینند مسیر «طریق العلماء» یا همان «راه علما». این جاده تاریخی که از جنوبشرقی نجف آغاز میشود، پس از عبور از روستاها، نخلستانها و حاشیه رود فرات، به کربلا منتهی میشود
عکاس :ثریا غبیشی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ - ۱۴:۱۱