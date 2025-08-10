به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، اجتماع بزرگ ‌۳۰ هزار نفری مالزیایی‌ها در حمایت از مظلومان فلسطین و غزه در میدان مردکا یا همان استقلال کوالالامپور برگزار شد.

بیش از ۳۰ هزار نفر از مردم مالزی در گردهمایی بزرگ ملی با عنوان "برای غزه به پا خیزید" در میدان مردکا (استقلال) با حضور اقشار مختلف مردم، احزاب و طیف‌های مختلف سیاسی و نمایندگان بیش از پانصد گروه مردم نهاد برای بازگشایی فوری گذرگاه رفح، رفع گرسنگی مظلومان بی پناه غزه و آزادی فلسطین قیام کردند.

معترضان بر مقابله جدی جهان، سازمان ملل بویژه کشور‌های اسلامی با تجاوزات رژیم سفاک اسرائیل علیه فلسطینیان تاکید کردند و خواستار شکستن محاصره غزه شدند.

این تجمع بزرگ و کم سابقه با وحدت میان نژادها، ادیان و خط‌مشی‌های سیاسی گوناگون مالزی به منظور محکومیت جنایات بی شمار رژیم صهیونیستی و بیداری کشور‌های جهان برای جلوگیری از فاجعه انسانی با استفاده از سلاح گرسنگی در غزه برگزار شد.

مردم مالزی در این تجمع گسترده اعتراضی بر برقراری عدالت و صلح برای فلسطین که دیگر یک مسئله فلسطینی نیست؛ بلکه یک مسئله انسانی است؛ تاکید کردند.

مالزی مدت‌هاست که حمایت قوی خود را از فلسطین ابراز کرده و در دو سال گذشته ده‌ها راهپیمایی با حضور هزاران نفر برای اعتراض به اقدامات رژیم اسرائیل در غزه برگزار کرده‌اند.

نخست‌وزیر این کشور هم هفته گذشته در یک ویدیو از رهبران جهان خواست تا با فوریت برای توقف تجاوزات رژیم اسرائیل در غزه اقدام کنند.

انورابراهیم همچنین از دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا خواست برای تحت فشار قرار دادن رژیم نتانیاهو به منظور توقف حملات و تضمین رسیدن کمک‌های بشردوستانه به زنان و مردان و کودکان گرسنه و بی پناه غزه هر چه سریعتر اقدام کند.