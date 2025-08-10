دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با صدور پیامی، درگذشت هنرمند برجسته و چهره ماندگار هنر ایران، استاد محمود فرشچیان را ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جامعه هنری توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پی درگذشت چهره ماندگار فرهنگ و هنر ایران، استاد محمود فرشچیان، پیام تسلیتی صادر کرد. در این پیام، ضمن ابراز تأسف عمیق از فقدان این هنرمند برجسته، از جایگاه والای هنری و معنوی وی تجلیل شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی فرشچیان را هنرمندی غیور و مسلمانی ولایی توصیف کرد که توانست با پیوند هویت ملی و امر دینی، آثاری ماندگار خلق کند.

وی با اشاره به برخاستن فرشچیان از خاک هنرپرور اصفهان، او را نه تنها یک نگارگر چیره‌دست، بلکه معماری بصیر در پیوند میان تاریخ، ادبیات و معنویت خواند که با تأسیس مکتبی نوین در نقاشی ایرانی، جانی تازه به این هنر کهن بخشید و نگارگری را به جایگاهی مستقل رساند.

خسروپناه، یکی از یادگارهای ارزشمند و دغدغه‌های همیشگی استاد فرشچیان را حفظ و اعتلای هنرهای ملی و انتقال آن به نسل‌های آینده دانست و به تأسیس «دانشگاه هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان» با پیشنهاد و پیگیری‌های ایشان و حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد. این مرکز علمی - هنری با هدف احیای نظام سنتی «استاد - شاگردی» بنیان نهاده شده تا جریانی پویا و روشمند در آموزش هنرهای ایرانی و اسلامی ایجاد کند.

در پیام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است که شخصیت متواضع، منش والا و روح معنوی استاد، در تار و پود آثارش تنیده شده و عشق و ارادت خالصانه او به اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) در شاهکارهایی چون «عصر عاشورا»، «ضامن آهو»، «غدیر خم» و طراحی ضریح‌های مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت سیدالشهدا (ع) جلوه‌گر است. این آثار، بازتابی از جهان‌بینی متعالی و درک عمیق او از حقیقت هستی هستند.

خسروپناه، این ضایعه بزرگ را در وهله اول به جامعه بزرگ و فرهیخته هنری کشور، شاگردان و دوستداران استاد فقید، سپس به خانواده معزز و داغدار ایشان و عموم ملت شریف ایران تسلیت و تعزیت عرض کرد و ابراز امیدواری نمود که روح بلند این هنرمند مؤمن، در جوار رحمت واسعه الهی و در کنار اولیای خود، متنعم و محشور خواهد بود.