شبکه دو همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، ویژهبرنامههای متنوع و بخشهای محتوایی با شعار «انا علی العهد»، پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ایام پرشور اربعین حسینی، شبکه دو سیما با پخش ویژهبرنامههای متنوعی شامل روایتهای مستند، گفتوگو محور و گزارشهای زنده، شور و شعور حسینی را در مسیر کربلا به تصویر میکشد.
این برنامهها با هدف بازتاب عشق، ارادت و حماسه زائران امام حسین (ع) طراحی شدهاند و تلاش دارند تجربه معنوی این سفر بزرگ را به مخاطبان منتقل کنند.
شعار این ویژهبرنامهها «انا علی العهد» انتخاب شده که نشانگر پایبندی و تعهد زائران به راه و هدف امام حسین (ع) است.
ویژهبرنامه تلویزیونی «کوی محبت»، با محوریت پوشش زنده از مراسم پیادهروی اربعین، از چهارشنبه ۱۵ مرداد هر شب حوالی ساعت ۲۳:۱۵، پخش میشود. این برنامه با اجرای مهدی اعرابی و حامد عسکری، بهصورت زنده از مکانهای مختلف مسیر پیادهروی اربعین از جمله نجف اشرف، طریق الحسین و کربلای معلی پخش میشود.
در این ویژهبرنامه، با حضور مهمانانی، چون حجتالاسلام محمدمهدی طباخیان و علی غلامی، ابعاد معرفتی، فرهنگی و اجتماعی این حرکت عظیم دینی مورد واکاوی قرار میگیرد. دعوت از شاعران اهل بیت، کارشناسان دینی، هنرمندان، موکبداران، مداحان و زائران، همراه با مستندهای کوتاه از مجموعه «تاریخ تا مشایه» که هر شب ساعت ۲۱، پخش میشود، به مواقف تاریخی و تأثیرگذار در شکلگیری سنت پیادهروی اربعین میپردازد، از جمله بخش های اصلی این برنامه است.
همچنین در طول روز، بخش ها و مستندهای این برنامه (مرتبط با مراسم پیادهروی اربعین) در ساعات ۹ صبح و ۱۵ تقدیم مخاطبان میشود. «کوی محبت» کاری از گروه معارف اسلامی شبکه دو با مشارکت مرکز سیمرغ است که با تهیهکنندگی علیرضا کاردانامین و کارگردانی محمدحسام مدنی تا اربعین حسینی همراه دلدادگان حسینی خواهد بود.
در ادامه این مسیر رسانهای، برنامه «از مامان بگو» نیز از شنبه ۱۸ مرداد، هر شب ساعت ۲۲:۳۰ با محوریت بزرگداشت مقام مادران شهدای جنگ دوازدهروزه اخیر، پخش میشود. در هر قسمت از این برنامه، یکی از اعضای خانواده شهید در استودیو حضور دارد و روایتی از مادر شهید، نقش تربیتی او و ریشههای ایمانی این ایثار بیان میشود. سپس مادر شهید به عنوان مهمان اصلی برنامه وارد استودیو شده و مورد تجلیل قرار میگیرد.
این برنامه با اجرای محیا اسناوندی و نجمه خسروآبادی، محصولی از گروه خانواده شبکه دو و به تهیهکنندگی سید یزدان ملکآبادی است که با نگاهی فاخر، احساسی و انسانمحور، به تجلیل از مادران بهعنوان رکن اصلی فرهنگ ایثار میپردازد.
پخش مستندهایی با موضوع اربعین همچون «سوزن و گلهای بهشت» (دوشنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۱:۴۵)، «مرزی به بهشت» (پنجشنبه ۲۳ مرداد حوالی ساعت ۱۵)، از دیگر برنامههای ویژه این ایام است.
همچنین همزمان با روز اربعین حسینی پنجشنبه ۲۳ مرداد، شبکه دو از ساعت ۸ بامداد تا ۱۴ با ویژه برنامهای به همین مناسبت همراه با عشقان حسینی است.
در کنار این برنامهها، شبکه دو در قالب بخش هایی ویژه، حال و هوای اربعین را در سایر برنامههای روزمره خود نیز منعکس خواهد کرد. برنامههای «عصر خانواده» و «صبحانه ایرانی» با اختصاص بخشی از زمان خود به موضوعات مرتبط با پیادهروی و فرهنگ اربعین، حضور مهمانان مرتبط، گزارشهای مردمی و بخش های فرهنگی، در فضایی صمیمی و خانوادگی به بازتاب فرهنگ زنده و جاری اربعین میپردازند. این برنامهها با نگاهی انعطافپذیر، در تلاشند تا روحیه همبستگی، مهربانی، ایثار و ایمان که در جریان پیادهروی اربعین تجلی یافته است را به مخاطبان خود منتقل کنند.
همچنین در خلال برنامههای شبکه، پخش نوحهها، نماهنگها و قطعات تصویری با نوای مداحان اهل بیت (علیهمالسلام)، در فواصل پخش و بخش های مناسبتی در ساعات مختلف روز، فضای شبکه را معطر به عطر حماسه و محبت اهل بیت (ع) خواهد کرد. این بخشها با هدف تقویت فضای معنوی، یادآوری عظمت حرکت اربعین و انس بیشتر مخاطبان با مفاهیم عاشورایی، بهصورت گسترده در کنداکتور روزانه شبکه جانمایی شدهاند.