جلسه هیات پذیرش بورس کالای ایران امروز در سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور بررسی پذیرش ۵ مدل خودروی وارداتی برگزار شد؛ در پایان این جلسه، هیات پذیرش با عرضه ۲۵۱۲ دستگاه خودروی وارداتی از سوی ۴ شرکت عرضه کننده موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیات پذیرش بورس کالای ایران پس از بررسی مدارک و مستندات عرضه کنندگان ۵ مدل خودروی وارداتی با پذیرش این خودرو‌ها برای عرضه در بورس کالای ایران موافقت کردند.

در این جلسه مقرر شد ۳۳۰ دستگاه خودروی سواری هونگچی h ۵ از سوی شرکت بهمن موتور، ۳۰۰ دستگاه خودروی سواری مزدا ۳ از سوی شرکت بهمن موتور، ۹۰۰ دستگاه خودروی سواری میتسوبیشی اکلیپس از سوی شرکت آرین موتور پویا و ۶۱ دستگاه خودرو سواری ولکس واگن IDUNYX از سوی شرکت ماموت خودرو و ۹۲۱ دستگاه خودروی سواری لاماری HEV از سوی شرکت آرین پارس موتور عرضه شود.