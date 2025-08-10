رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با صدور پیامی درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر چیره‌دست و هنرمند خلاق ایرانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر چیره دست و هنرمند کم‌نظیر و خلاق ایرانی، پیام تسلیتی صادر کرد. وی با ابراز تاسف عمیق از این فقدان، درگذشت استاد فرشچیان را موجب تالم و تاثر فراوان خواند و ایران را در سوگ یکی از مفاخر بزرگ هنری خود در عصر حاضر نشسته توصیف کرد.

در این پیام آمده است: «آثار ماندگار مرحوم استاد فرشچیان با مضامینی ملی و دینی زینت بخش محافل و منازل میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشورمان بوده و ترکیب تعهد و هنر در تک تک آنها موج می‌زند.» رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین به افتادگی و تواضع خاص این نقاش برجسته ایرانی اشاره کرد و این صفات نیکو را در کنار آثارش، ماندگار خواند.

آثار گرانقدر استاد فرشچیان، از جمله طراحی ضریح حرم‌های مطهر اهل بیت(ع) و تابلوهای «عصر عاشورا» و «شام غریبان»، تجلی اعتقاد قلبی و دلدادگی عمیق ایشان نسبت به حضرات معصومین(علیهم السلام) بود. آثار این استاد فقید، نه تنها تجلی زیبایی بصری، بلکه ترجمان حکمت، عرفان و روح ایرانی-اسلامی به شمار می‌رود. بدون شک هنر متعهدانه آن استاد بزرگوار، مهم‌ترین میراثی است که انتظار می‌رود شاگردان ایشان در صیانت از آن مصمم و کوشا باشند.

ایمانی‌پور، درگذشت استاد محمود فرشچیان را در ایام سوگواری اربعین حسینی به جامعه هنری کشور، دلدادگان تمدن و فرهنگ ایرانی-اسلامی، خصوصاً خانواده محترم و بازماندگان ایشان تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم طلب رحمت واسعه و همنشینی با ابرار و نیاکان را مسئلت داشت.