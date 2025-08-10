تولید تجمیعی پتروشیمی بوعلی سینا از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان تیر به ۷۲۴ هزار و ۷۶ تن رسیده که در مقایسه با ۶۹۲ هزار و ۹۷۷ تن در چهار ماهه مشابه پارسال، رشد ۴.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پتروشیمی بوعلی سینا، تولید این شرکت در تیر ۱۴۰۴ به ۱۸۷ هزار و ۳۴۱ تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه پارسال که ۱۸۳ هزار و ۷۸۰ تن بود، افزایش ۱.۹ درصدی تولید ماهانه را نشان می‌دهد و نشانه‌ای از ثبات تولید در نوسان‌های فصلی است.

تولید تجمیعی پتروشیمی بوعلی سینا از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان تیر به ۷۲۴ هزار و ۷۶ تن رسیده که در مقایسه با ۶۹۲ هزار و ۹۷۷ تن در چهار ماهه مشابه پارسال، رشد ۴.۴ درصدی را نشان می‌دهد؛ این روند افزایشی بیانگر تثبیت ظرفیت تولید و کاهش توقف‌های عملیاتی است.

بوعلی در تیر امسال موفق به تثبیت فروش بیش از ۷.۶۳ هزار میلیارد تومان شد و مجموع فروش خود را در چهار ماهه نخست سال به حدود ۲۷.۷ هزار میلیارد تومان رساند که در مقایسه با فروش بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان در دوره مشابه سال قبل، رشد ۳۱.۴ درصدی در درآمد حاصل از فروش به ثبت رسیده است.

گزارش عملکرد تیر پتروشیمی بوعلی سینا نشان از تعادل در زنجیره تولید، مدیریت پایدار عملیات و اثربخشی تیم فروش در مواجهه با شرایط متغیر بازار دارد. رشد بیش از ۳۱ درصدی درآمد فروش، آن‌ هم در بازاری پرتلاطم، نشانه‌ای از جایگاه تثبیت‌شده بوعلی در زنجیره تأمین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و قدرت رقابتی آن است.