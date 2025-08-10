رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به حضور پرشور مردم برای شرکت در آئین سیاسی عبادی اربعین گفت: درخواست ما این است که مردم حتما به مراکز فروش قانونی بلیت مراجعه کنند.

حرمت الله رفیعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: امروز شاهد حضور پرشور مردم برای شرکت در آئین سیاسی عبادی اربعین هستیم که یکی از این ملزومات سفر ، حمل و نقل است.

وی افزود: طبیعتاً این حجم از حضور مردم ممکن است نقصانی را هم داشته باشد، اما تلاش بر این است که مشکلات رفع شود.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران گفت : درخواست ما این است که مردم حتما به مراکز فروش قانونی بلیت مراجعه کنند و در صورت بروز مشکل با شماره ۳ - ۸۸۷۵۸۷۳۱ که مربوط به انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی است، تماس بگیرند.

رفیعی افزود : با توجه به اینکه تعداد پرواز‌های مصوب، کفاف نیاز مردم را نمی‌داد، ناوگان هوایی به این مسیر اضافه و روند تسهیل گری برای مردم ایجاد شده است.

وی گفت : این نوید را می‌دهیم که بلیت های مورد نیاز در اختیار همه مردم قرار خواهد گرفت.

رفیعی همچنین با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه در خصوص گردشگری نیز افزود : امروز باید امید به جامعه برگردد و به زودی گردشگری ، دوران شکوفایی خوبی را تجربه خواهد کرد.