کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری، در برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک خواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری گفت: آسمان در دو روز آینده هم صاف تا قسمتی ابری است و شاهد وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک خواهیم بود.
وی دمای هوای را ۴۲ و ۴۳ درجه در دو روز آینده ذکر کرد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم در خصوص ۲۴ ساعت گذشته، هم گفت: خنکترین صبح گاه در پلنگ دره با ۱۹.۹ درجه سانتی گراد و گرمترین بعدازظهر در جمکران و مزرعه فدک با ۴۳.۱ درجه سانتی گراد به ثبت رسید.