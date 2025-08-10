کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری، در برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری گفت: آسمان در دو روز آینده هم صاف تا قسمتی ابری است و شاهد وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک خواهیم بود.

وی دمای هوای را ۴۲ و ۴۳ درجه در دو روز آینده ذکر کرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم در خصوص ۲۴ ساعت گذشته، هم گفت: خنک‌ترین صبح گاه در پلنگ دره با ۱۹.۹ درجه سانتی گراد و گرم‌ترین بعدازظهر در جمکران و مزرعه فدک با ۴۳.۱ درجه سانتی گراد به ثبت رسید.