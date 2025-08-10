به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی گروه نخست تیم جوانان فوتسال کمتر از ۱۷ سال پسران با حضور ۲۰ بازیکن از روز گذشته آغاز شد و امروز (یکشنبه) نخستین جلسه تمرینی از ساعت ۱۱ در سالن فوتسال مرکز ملی فوتسال برگزار شد.

با توجه به اینکه قرار است پس از برگزاری اردو‌های مختلف، ترکیب نهایی برای حضور در مسابقات بازی‌های آسیایی جوانان بحرین اعلام شود، علی صانعی سرمربی تیم صحبت‌های قابل تاملی برای بازیکنان جوان انجام داد.

سرمربی تیم فوتسال با اشاره به تجربیاتش به آنها گفت: خیلی‌ها دوست دارند جای شما باشند. شاید رسیدن به تیم ملی راحت باشد، ولی ماندن در آن کار سختی است. متوجه جایگاهی که در آن هستید، باشید، تمرکزتان فقط روی تمرین کردن و ارائه بهترین نمایش خود باشید.

صانعی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: شما سن و سال کمی دارید و اگر حرفی می‌زنیم بر اساس تجربه‌مان است که دوست داریم در اختیار شما بگذاریم. شما باید با پزشک تیم هماهنگ باشید و همه چیز باید طبق نظم پیش برود.

پس از پایان صحبت‌های صانعی، بازیکنان به مرور کار‌های تاکتیکی پرداختند.

اردوی گروه اول تا ۲۲ مرداد ادامه دارد.

اردوی گروه دوم نیز با حضور ۲۰ بازیکن از روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه آغاز و تا روز ۲۵ مرداد ماه پیگیری می‌شود.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ از ۲۷ مهر تا ۹ آبان ماه ۱۴۰۴ در ۲۴ رشته ورزشی، ۳۱ ماده و ۲۵۳ رویداد در بحرین برگزار خواهد شد.