به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: سه طرح بهداشتی، درمانی شامل دستگاه رادیولوژی دیجیتال دهان و دندان، بخش داخلی با ۲۴ تخت بستری و رونمایی از دستگاه عکس برداری دیجیتال اتاق عمل جراحی با هزینه بیش از ۱۵ میلیارد تومان در بیمارستان فوق تخصصی امام حسین (ع) این شهرستان افتتاح شد.

بابک پزشکی افزود: با بهره برداری از این سه طرح به بیش از ۱۵ هزار نفر در سال از جمعیت شهرستان فسا و شرق فارس خدمات رسانی می‌شود.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.