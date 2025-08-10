پایگاه هلال احمر مازندران به بیش از ۳۸ هزار زائر اربعین حسینی در شهر نجف عراق، خدمات شبانه روزی ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل هلال احمر مازندران با بیان اینکه خدمت رسانی به زائران حسینی از ۶ مرداد آغاز شده بود، گفت: پایگاه هلال احمر مازندران به ۳۸ هزار و ۷۷۸ نفر زائر اربعین حسینی در شهر نجف کشور عراق خدمات شبانه روزی ارائه کرد.

غلامعلی فخاری افزود: گروه ۵۰ نفره کادر درمانی متشکل از پزشک متخصص و عمومی، پرستار و تکنسین دارویی و سایر عوامل پشتیبانی در محل درمانگاه نباء واقع در شهر نجف کشور عراق مستقر هستند و خدمات پزشکی رایگان ارائه می‌کنند.

همچنین موکب اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران که در شهر سامرا عراق مستقر است مشغول خدمات دهی به زائران اربعین حسینی از اقصی نقاط دنیاست.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد: