حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بازدید از موکب حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع) در عمود ۷۰۷، اربعین را فراتر از یک پیاده‌روی و زیارت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آقامیری با تأکید بر لزوم حضور فعال خانواده‌ها در این مسیر گفت: همه اعضای خانواده باید پای کار باشند و درک روشنی از هدف غایی این حرکت داشته باشند. معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، نوک پیکان ارتباط با مردم است و باید با ابتکار و بدون انتظار از دیگران، پیام این حرکت عظیم را به عمق جامعه منتقل کند.

وی با قدردانی از شهرداری تهران خاطرنشان کرد: شهرداری تهران با ظرفیت عظیم انسانی خود وارد میدان شده و استعداد‌هایی که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته بود، امروز در مواکب شهرداری به‌خوبی نمایان است. این ظرفیت بزرگ باید تمام‌قد در خدمت زائران و در مسیر تحقق هدف والای اربعین، یعنی زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) به کار گرفته شود