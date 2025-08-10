وزیر نیرو خبر داد
تنوعبخشی به سوخت نیروگاهها در دستور کار است
یکی از سیاست های وزارت نیرو برای کاهش ناترازی انرژی، تنوع بخشی در سوخت نیروگاهها است.
عباس علی آبادی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ ظرفیت برق کشور را ترکیبی از نیروگاههای برقابی، حرارتی و خورشیدی اعلام کرد و گفت: خشکسالیهای پی در پی پنج سال اخیر مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده است.
او با بیان اینکه در رودخانههای دِز و کارون ظرفیتهای بسیار خوبی وجود دارد، افزود: مجموع ظرفیتهای برقابی کشور ۱۲ هزار و پانصد مگاوات است که سیستم خنک کاری برخی از نیروگاههای حرارتی ما نیاز به آب دارد و کمبود آب در تولید تأثیر دارد.
وزیر نیرو ادامه داد: سیاست وزارت نیرو تنوع بخشی در سوخت نیروگاهها است و در این زمینه اخیراً نیروگاه زغال سنگ سوز طبس را در دستور کار قرار دادیم و نیروگاههای خورشیدی را هم به طور جدی پیگیر هستیم.
علی آبادی با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیتهای بسیار خوبی در بخش نیروگاههای خورشیدی وجود دارد، گفت: در تلاش هستیم تا در پایان این دوره به نقطهای برسیم که وضعیت به مراتب بهتر از زمانی باشد که در سی سال گذشته بوده است.
او افزود: وزارت نیرو به دنبال افزایش ذخیره سازی سد نیروگاه تلمبه ذخیرهای سیاه بیشه است تا بتوان از ظرفیت این نیروگاه در ایام پیک مصرف استفاده شود