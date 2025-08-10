



عباس علی آبادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ ظرفیت برق کشور را ترکیبی از نیروگاه‌های برقابی، حرارتی و خورشیدی اعلام کرد و گفت: خشکسالی‌های پی در پی پنج سال اخیر مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده است.

او با بیان اینکه در رودخانه‌های دِز و کارون ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود دارد، افزود: مجموع ظرفیت‌های برقابی کشور ۱۲ هزار و پانصد مگاوات است که سیستم خنک کاری برخی از نیروگاه‌های حرارتی ما نیاز به آب دارد و کمبود آب در تولید تأثیر دارد.





وزیر نیرو ادامه داد: سیاست وزارت نیرو تنوع بخشی در سوخت نیروگاه‌ها است و در این زمینه اخیراً نیروگاه زغال سنگ سوز طبس را در دستور کار قرار دادیم و نیروگاه‌های خورشیدی را هم به طور جدی پیگیر هستیم.





علی آبادی با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش نیروگاه‌های خورشیدی وجود دارد، گفت: در تلاش هستیم تا در پایان این دوره به نقطه‌ای برسیم که وضعیت به مراتب بهتر از زمانی باشد که در سی سال گذشته بوده است.