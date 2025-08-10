به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این برنامه اعضای خانواده این شهید با روایت‌هایی صمیمی و کمتر شنیده‌شده، از زندگی، آرمان‌ها و مسیر خدمت‌رسانی او خواهند گفت. شهید طهماسبی با انگیزه و روحیه‌ای جهادی، بخش کوتاه، اما پرثمر زندگی خود را صرف ثبت و روایت حقیقت کرد و نامش را در زمره فرزندان رشید این سرزمین ثبت نمود.

این برنامه با اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی، در فضایی صمیمی به بازخوانی بخش کمتر دیده‌شده‌ای از فرهنگ ایثار می‌پردازد؛ آن‌جا که مهر و تربیت مادر، پشتوانه پرورش جوانانی می‌شود که راه صداقت و فداکاری را برگزیده‌اند.

«از مامان بگو»، محصول گروه خانواده شبکه دو سیماست که به تهیه‌کنندگی سید یزدان ملک‌آبادی، تلاش دارد در مسیر رسانه‌ای اربعین، روایتگر عظمت نقش مادران در پرورش نسل مؤمن، فداکار و حسینی باشد. این برنامه هر شب ساعت ۲۲:۳۰، پخش و روز بعد ساعت ۸ و ۱۴، بازپخش می شود.