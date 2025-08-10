به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون فرهنگی و هنری اداره کل اوقاف و امور خیریه هرمزگان، گفت: این موکب از پنجم صفر، فعالیت خود را در شهر سامراء آغاز کرده و تا بیست و چهارم صفر و چهار روز بعد از اربعین حسینی ادامه دارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی آزادی با اشاره به حضور بیش از ۳۰ خادم در این موکب افزود: در این موکب خدمات فرهنگی، برپایی نماز جماعت، سخنرانی و مدیحه سرایی، روایتگری و بیان احکام زیارت به زائران ارائه می‌شود.

وی گفت: در این موکب روزانه به بیش از شش هزار زائر خدمات ارائه می‌شود.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل اوقاف و امور خیریه هرمزگان افزود: موکب باب‌الحوائج هرمزگان در شهر سامراء، به‌صورت روزانه بیش از هزار و پانصد زائر را به طور موقت اسکان می‌دهد.

حجت‌الاسلام آزادی گفت: در طول شبانه‌روز بیش از ۵۰ هزار آب معدنی در میان زائرین توزیع می‌شود.