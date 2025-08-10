مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با اعلام اینکه هم‌اکنون نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار طرح در این شرکت در دست اقدام است، گفت: تأمین مالی این طرح‌ها، فرصت مناسبی برای مشارکت شبکه بانکی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس امروز (یکشنبه، ۱۹ مرداد) در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری با بانک رفاه کارگران با اشاره به جایگاه اقتصادی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی کشور گفت: این گروه هم‌اکنون نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار طرح در دست اقدام دارد که تأمین مالی این طرح‌ها، فرصت مناسبی برای مشارکت شبکه بانکی است.

اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه نیز در این آیین برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس اعلام آمادگی کرد و گفت: بانک رفاه در این مرحله، برنامه تأمین مالی واحدهای پتروشیمی پلیمر گچساران و دهدشت را به‌عنوان اولویت اول در دستور کار دارد. افزون بر این، علاقه‌مند هستیم در سایر پروژه‌های در حال تکمیل هلدینگ خلیج‌فارس مشارکت داشته باشیم.