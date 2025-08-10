پخش زنده
به مناسبت روز خبرنگار در مراسمی از خبرنگاران و کارکنان خبرگزاری صدا و سیمای استان خوستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم مدیر کل صدا و سیمای خوزستان با تجلیل از تلاشهای خبرنگاران، تصویربرداران، سردبیران، دبیران خبر و کارکنان خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان گفت: مرکز خوزستان در رویدادهای ملی و بینالمللی همواره در خط مقدم اطلاعرسانی بوده و نام این مرکز در ارزیابیهای کشوری به عنوان رتبه اول، با فاصله قابل توجه از سایر مراکز، ثبت شده است.
وی با قدردانی از تلاش شبانهروزی خبرنگاران در پوشش رویدادهای مهم، از جمله مراسم بزرگ پیاده روی اربعین، دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: موفقیتهای بزرگ مرکز خوزستان نتیجه همدلی، برنامهریزی و تلاش همه همکاران است.
در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از تلاشهای خبرنگاران، تصویربرداران، سردبیران، دبیران خبر و کارکنان خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان تقدیر شد.