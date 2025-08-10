به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک بوشهر گفت: گمرک بوشهر با همکاری و هماهنگی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان، بستر‌های لازم برای ارائه تسهیلات و خدمات مطلوب جهت انتقال و خروج موقت تجهیزات و اقلام مورد نیاز مواکب ابا عبدالحسین علیه السلام استان بوشهر را فراهم نموده است.

علی سلیمانی افزود: در همین راستا از ابتدای مرداد ماه سال جاری تاکنون، همکاران گمرک بوشهر به صورت شبانه‌روزی در حال انجام تشریفات گمرکی در خصوص تجهیزات مواکب می‌باشند.

وی بیان کرد: تاکنون تشریفات گمرکی تعداد ۲۱۸ کامیون در قالب ۲۱۸ اظهارنامه گمرکی خروج موقت انجام شده است؛ که پس از انجام تشریفات گمرکی از طریق مرز شلمچه به مقصد کشور عراق منتقل شده‌اند.

مدیر کل گمرک بوشهر در ادامه گفت: همچنین تا به امروز چهار فقره اظهارنامه خروج موقت مربوط به خودرو‌های امدادی جهت شرکت در مراسم اربعین حسینی با معرفی سازمان هلال احمر استان به گمرک ارائه و تشریفات گمرکی آنها با موفقیت به پایان رسیده و خودرو‌ها از مرز خارج شده‌اند.

علی سلیمانی اضافه کرد: مطابق سهمیه ابلاغی از دفتر صادرات گمرک ایران، تمامی خدمات صورت گرفته به مواکب، بدون هیچ‌گونه وقفه و با سرعت بالا تشریفات گمرکی آنها انجام شده است.