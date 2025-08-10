مدیر صندوق کارآفرینی امید همدان گفت: سال گذشته ۷۲ واحد تولیدی راکد در استان با حمایت این صندوق احیا شد و به مدار تولید بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا عسگری با بیان اینکه احیای واحد‌های نیمه راکد یا راکد در دستور کار این صندوق قرار دارد اظهار داشت: سال گذشته ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب نهضت احیای صنایع تزریق تسهیلات برای سرمایه در گردش، تجهیز و به روز رسانی امکانات به واحد‌های صنعتی راکد و نیمه راکد پرداخت شد.

وی با بیان اینکه پایداری اشتغال یکی از موارد مهمی است که باید به آن توجه شود تاکید کرد: نظارت برخط یکی از راه‌هایی است که باعث پایداری مشاغل می‌شود و برهمین اساس نظارت بر اجرای صحیح طرح‌ها تا پایان پرداخت اقساط تسهیلات ادامه دارد.

مدیر صندوق کارآفرینی امید همدان گفت: در سالجاری پرداخت هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال اعتبار به استان تکلیف شده که تاکنون ۵۰ درصد آن با ایجاد بیش از ۴۰۰ شغل محقق شده است.

عسگری یادآوری کرد: در سال گذشته هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ سود حداکثر ۱۶ درصد برای اشتغال پایدار ۳۱۵ نفر پرداخت شد.

وی افزود: این صندوق برای پیشبرد طرح‌های اشتغالزایی در راستای رونق تولید و اشتغال در شهرستان‌های مختلف استان در چهار ماهه امسال ۵۳۷ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: در این راستا ۱۲۳ فقره تسهیلات تبصره ۱۸ ارزان قیمت در سرفصل اشتغال پایدار روستایی و عشایری پرداخت شده است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید همدان گفت: عمده طرح‌های مورد حمایت این صندوق در بخش خدمات، کشاورزی شامل گلخانه، پرورش دام و طیور و صنایع تبدیلی بوده و نیز در بخش میراث فرهنگی حمایت از صنایع دستی در اولویت کاری این صندوق است.

عسگری اظهار داشت: این صندوق بازویی برای دولت به منظور پیشبرد اهداف کارآفرینی و اشتغالزایی اقشار ضعیف و متوسط جامعه به حساب می‌آید.

وی، یکی از مهمترین اهداف سالجاری صندوق را کمک به رفع یا کاهش ناترازی برق کشور اعلام کرد و افزود: بر این اساس، تفاهم نامه پرداخت تسهیلات برای احداث نیروگاه‌های برق خورشیدی بین صندوق کارآفرینی امید و سابتا (سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق) منعقد شده است و صندوق نسبت به پرداخت تسهیلات برای احداث نیروگاه‌ها به متقاضیان واجد شرایط اقدام خواهد کرد.

مدیر صندوق کارآفرینی امید همدان، از اعطای تسهیلات برای ایجاد نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی خبر داد و گفت: این نیروگاه در شهرک صنعتی ویان با ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی در هفته دولت راه اندازی می‌شود.

عسگری اظهار کرد: صندوق کارآفرینی امید همدان سال گذشته مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال تسهیلات ۱۶ درصد به اصحاب فرهنگ و هنر از جمله ناشران و چاپخانه داران پرداخت کرد.

وی ادامه داد: امسال نیز پرداخت مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به اصحاب فرهنگ و هنر در دستور کار قرار دارد.