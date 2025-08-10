به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر با اشاره به تأثیر برداشت‌های بی‌رویه آب از منابع آب زیرزمینی گفت: از دیگر اثرات برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی فرونشست زمین است که می‌تواند مسائل و چالش‌های فراوانی را ایجاد کند.

امیدآزادی جو افزود: به علت کاهش ۵۰ درصدی بارندگی در مقایسه با میانگین بلندمدت، میزان آورد آب رودخانه‌های این استان نیز ۸۵ درصد افت داشته است.

وی بیان کرد: توزیع بارش‌ها نیز در طول سال به‌طور نامناسب و نامتوازن بوده که این امر نه‌تنها نتوانسته نیاز آبی بخش‌های مختلف این استان را تأمین کند، بلکه منجر به تشدید فشار بر منابع محدود موجود شده‌است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان افزود: ابخوان‌های آب شور به طور میانگین سالانه ۳۰ سانتیمتر و آبخوان‌های آب شیرین سالانه یک متر افت پیدا می‌کنند واگر پیوسته در بلند مدت ادامه داشته باشند، منجر به فرونشست و مشکلات زیست محیطی می‌شوند.

آزادی جو افزود: ادامه این روند می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بخش‌های کشاورزی، شرب و محیط‌زیست استان بوشهر بگذارد و نیازمند همکاری جدی همه دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران برای عبور از این شرایط بحرانی هستیم.