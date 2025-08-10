به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان فامنین با تشدید اقدامات کنترلی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودرو نیسان آبی رنگ مسقف مشکوک و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از خودرو توقیفی مقدار ۳۱۱ عدد انواع لوازم خانگی قاچاق، ۶۴ عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، ۹۷۲ ثوب پوشاک، ۴۸۵ عدد سایر کالا‌های قاچاق جمعا به ارزش ۱۹ میلیارد ریال کشف و یک نفر متهم در این زمینه دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان همدان در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک در خصوص کالای قاچاق مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.