به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد، مسئول هیئت علاالدینی‌های بهمئی گفت: این موکب با استقرار در مسیر زائران استان‌های جنوبی کشور به زائران داخلی وخارجی اربعین شبانه روزی خدمات ارائه می‌دهند.

اکبر رگبار مقدم افزود: تاکنون در این موکب، به نزدیک به ۷ هزار زائر داخلی و خارجی از استان‌های همجوار و کشور‌های گوناگون خدمات مختلف ارائه شده است.

رگبار مقدم با بیان اینکه در این موکب ۶۰ خادم به زوار پذیرایی علاوه بر اطعام و اسکان برنامه‌های مذهبی بصورت شبانه روزی برگزار می‌کنند اضافه کرد: خادمان این موکب تا پایان اربعین حسینی، در جوار حرم امام حسین (ع) با پخش وعده‌های غذای گرم، نوشیدنی‌های سرد، آبمیوه، شربت و دیگر مواد و بسته‌های غذایی از زائران پذیرایی می‌کنند.

مسئول موکب علاالدینی‌ها با بیان اینکه در این موکب مبلغان خواهر و برادر آماده پاسخگویی به سوالات شرعی، شبهات زائران هستند، ادامه داد: سخنرانی شخصیت‌های حوزوی نیز هر شب در این موکب برگزار می‌شود.

رگبار مقدم با بیان اینکه، این موکب آمادگی پذیرش بیش از ۲ هزار نفر اسکان و پذیرایی در کربلا را خواهد داشت گفت: عمده اقلام اهدایی مردم خیر شامل برنج، آرد، روغن، گوشت، تخم مرغ، قند، شکر، چای، انواع دمنوش، نوشابه، آب معدنی، مواد شوینده، روغن، نمک، ادویه جات، دیگر مواد غذایی و وسایل ضروری برای پذیرایی از زائران اربعین است.