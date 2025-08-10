پخش زنده
بنیاد ملی علم ایران با هدف توسعه علم و فناوری در حوزه سلامت، در قالب فراخوانی با عنوان «راهبری علمی برای استفاده از پزشکی دقیق در بیماریهای غیر واگیر» حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این فراخوان در تمام محورهای خود، از پیشنهادهها و ایدههای پژوهشی و نوآورانه متخصصان، پژوهشگران و فناوران دانشگاهی که عضو هیئتعلمی باشند، در قالب طرح پژوهشی حمایت میکند و مهلت ارسال پیشنهاده برای آن از ۱۹ مرداد لغایت ۱۹ مهر ۱۴۰۴ . است.
بنیاد ملی علم ایران (INSF) با هدف توسعه علم و فناوری در حوزه سلامت و با توجه به اهمیت روزافزون پزشکی دقیق (Precision Medicine) در مدیریت و درمان بیماریهای غیرواگیر، از توسعه و طراحی داروهای هدفمند و سیستمهای نوین دارورسانی برای داروسازی شخصمحور در درمان دارویی این بیماریها در قالب فراخوانی با عنوان «راهبری علمی برای استفاده از پزشکی دقیق در بیماریهای غیر واگیر» حمایت میکند. این فراخوان با هدف حمایت از پژوهشهای نوآورانه و کاربردی در این حوزه اعلام میشود.
این فراخوان در تمام محورهای خود، از پیشنهادهها و ایدههای پژوهشی و نوآورانه متخصصان، پژوهشگران و فناوران دانشگاهی که عضو هیئتعلمی باشند، در قالب طرح پژوهشی حمایت میکند. برای بررسی دقیقتر واجدین شرایط به دستورالعملهای بنیاد ملی علم ایران مراجعه فرمایید.
متقاضیان جهت ثبتنام میتوانند به سامانه مدیریت پژوهش (کایپر) مراجعه و از طریق بخش متقاضیان/ پژوهشگران اقدام نمایند. درصورتیکه در این سامانه پروفایل مشخصات فردی ندارید ابتدا ثبتنام نموده و سپس بهوسیله نام کاربری (Email) و رمز عبور اعطا شده وارد سامانه شوید. پس از ورود در بخش ارسال طرح جدید میتوانید بعد از انتخاب کارگروه علوم پزشکی و سلامت، کارتابل «فراخوان ویژه؛ پزشکی دقیق»، کارتابل همنام با اولویت پژوهشی خود را انتخاب و اقدام به ارسال طرح کنند..
پژوهشگران پس از مطالعه توضیحات فراخوان و آییننامههای مربوطه در پورتال بنیاد علم، در صورت داشتن هرگونه ابهام یا سؤال در خصوص فرایند ارسال طرح، شرایط و محتوای علمی فراخوان میتوانند از پروفایل خود در سامانه مدیریت پژوهش (کایپر) اقدام به ارسال تیکت برای کارگروه علوم پزشکی و سلامت کنند.