فیلم سینمایی «دریاچه کادو»، از شبکه نمایش و فصل دوم مجموعه «شروود»، از شبکه چهار، پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «دریاچه کادو»، در گونه درام، معمایی و علمی تخیلی محصول آمریکا در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.
این فیلم درباره دختری یازده ساله و پسری بیست و چندساله است که هر یک در جست وجوی یکی از عزیزان گم شده خود در حوالی یک دریاچه هستند که به دلیلی نامعلوم باعث اختلالات زمانی میشود. آنها به گذشته میروند و موفق میشوند کسانی را نجات دهند که بعداً معلوم میشود عزیزان خودشان هستند.
در فیلم سینمایی «دریاچه کادو»، شخصیتها با سفر در زمان، به چنان بازآفرینی متخیل و خلاقانهای دست میزنند تا بتوانند عزیزان خویش را نجات دهند.
فصل دوم مجموعه «شروود» محصول ۲۰۲۴ انگلستان، به همراه پخش مجدد فصل اول آن از بامداد ۲۰ مرداد، از شبکه چهار پخش میشود.
مجموعه ۶ قسمتی «شروود» از گونه درام، جنایی و معمایی به کارگردانی جیمز گراهام محصول ۲۰۲۴ انگلستان است. این مینی سریال برای اولین از تلویزیون پخش میشود. در این مجموعه بازیگرانی، چون لورن اشبورن، دیوید موریسی، پری فیتسپاریک به ایفای نقش پرداختهاند.
این مجموعه امتیاز ۷ از ۱۰ را در درگاه تخصصی اینترنتی فیلم (IMDB) بدست آورده است.
فصل دوم سریال «شروود» با چند شخصیت از فصل اول و شخصیتهایی جدید ادامه پیدا کرده است که در آن شاهد خصومت بین چند خانواده و چرخهٔ ناتمام خشونت و انتقام در این جامعه هستیم. با کشته شدن عضوی از خانوادهٔ بدنام برانسونها توسط پسری جوان، خانوادهٔ بیگناه قاتل توسط برانسونها به قتل میرسند و به خاطر حضور یکی از اعضای خانوادهٔ اسپارو (که تلاش دارد خود را از دردسر دور نگه دارد) در صحنهٔ قتل نیکی برانسون، پای آنها هم به ماجرا باز میشود.
پخش هر دو فصل اول و دوم «شروود»، از بامداد دوشنبه ۲۰ مرداد، ساعت صفر آغاز میشود. فصل دوم در ادامه فصل اول، پخش و ساعت ۱۱ و ۱۸ همان روز تکرار می شود.