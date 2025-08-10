به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران از دستگیری قاتل بانوی بابلسری با هوشیاری ماموران پلیس آگاهی، خبر داد.

سرهنگ علی قیصری گفت: در پی انتشار خبر سقوط یک بانوی میانسال در چاه در روستای تازه آباد بابلسر، بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات پلیسی از سوی کارآگاهان اداره آگاهی شهرستان بابلسر و معاینه جسد در پزشکی قانونی مشخص شد مرگ مشکوک بوده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران تصریح کرد: با اقدامات فنی و تحقیقات پلیسی مشخص شد که مرحومه توسط یکی از بستگان خود به قتل رسید.

سرهنگ قیصری خاطر نشان کرد: قاتل توسط پلیس دستگیر و ضمن اعتراف به بزه انتسابی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.