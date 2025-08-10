به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد فقیهی گفت: فرودگاه خارک هم‌اکنون آمادگی کامل برای پذیرش پرواز‌ها در تمام ساعات شبانه‌روز را دارد و در مسیر تبدیل شدن به یکی از فرودگاه‌های پیشرو کشور حرکت می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی فرودگاه خارک در پشتیبانی عملیات صنعت نفت اظهار داشت: فرودگاه شهدای خارک در سال ۱۴۰۳ با ثبت بیش از ۴ هزار و ۴۵۲ پرواز، به‌عنوان دومین فرودگاه پرترافیک وزارت نفت شناخته شد و نقشی کلیدی در جابه‌جایی کارکنان صنعت نفت و مردم شریف جزیره ایفا کرد.

فقیهی افزود: این فرودگاه که پیشانی صنعت نفت در جزیره خارک به‌شمار می‌رود، در شرایط نامساعد دریایی، تنها مسیر ایمن برای تردد به سکو‌ها و پشتیبانی عملیات نفتی است و از این نظر، ارتقای سطح خدمات آن یک ضرورت عملیاتی و ملی است.

رئیس فرودگاه شهدای خارک با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده در دو سال گذشته گفت: با حمایت مدیرعامل و بر اساس مصوبات هیئت مدیره شرکت پایانه‌های نفتی ایران، مجموعه‌ای از برنامه‌های توسعه‌ای در سه محور کلیدی به اجرا درآمده که سبب ارتقای محسوس کارایی و ایمنی فرودگاه شده است.

وی به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی اشاره کرد و گفت: نوسازی کامل سقف ترمینال، تجهیز سالن‌ها به هواساز مرکزی، بهسازی سالن‌های ورودی و خروجی، فضا‌های CIP/VIP، دفاتر اداری و دفتر ایاب‌وذهاب نیروی انتظامی ازجمله اقدام‌های انجام‌شده در این بخش است، همچنین احداث ساختمان استراحتگاه برای یگان سپاه حفاظت هواپیمایی در برنامه توسعه‌ای پیش‌بینی شده است.

رئیس فرودگاه خارک با بیان اینکه یکی از تحولات مهم این دوره، نوسازی گسترده تجهیزات ناوبری و خدمات زمینی است، گفت: پس از ۲۷ سال، برنامه جامعی برای نوسازی این بخش‌ها اجرا شده است. نصب و راه‌اندازی سایت ناوبری، به‌روزرسانی سامانه سوئیچینگ برج مراقبت پرواز و ارتقای رادیو‌های هوایی، زمینی و خودرویی در زمره این اقدام‌ها قرار دارند.

فقیهی افزود: در بخش تجهیزات هندلینگ نیز دستگاه‌های ایرکاندیشن پای پرواز، گراند پاور، ایراستارت و تراک کشنده تهیه و عملیاتی شده‌اند. سامانه‌های بازرسی با نصب دستگاه‌های ایکس‌ری دو منبعه و دروازه‌های الکترونیکی به‌روزرسانی شده و سامانه آتش‌نشانی نیز بر اساس الزامات رده ایمنی ۶ به‌طور کامل تجهیز شده است.

رئیس فرودگاه خارک با اشاره به افزایش توان عملیاتی فرودگاه گفت: هم‌اکنون آمادگی کامل برای پذیرش پرواز‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته در این فرودگاه وجود دارد. پرواز‌ها به‌طور منظم از طلوع تا غروب آفتاب انجام می‌شوند و در صورت نیاز و درخواست ایرلاین‌ها، پرواز‌های شبانه نیز برقرار است که پاسخگوی شرایط خاص عملیاتی و تأخیر‌های احتمالی خواهد بود.

فقیهی از آغاز مطالعات طرح توسعه باند خبر داد و گفت: افزایش طول و مقاومت باند برای پذیرش ناوگان بوئینگ ۷۳۷ و هواپیما‌های باریک‌پیکر مانند ایرباس A۳۲۰ در دستور کار قرار گرفته و مطالعات آن از سوی مدیریت عملیات عمومی در حال انجام است.